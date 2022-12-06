Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)

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2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Y. ve Ö.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-06 14:53:47



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