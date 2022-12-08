Mevye sıkma makinesine el konulan seyyar satıcı, ürünleri caddeye attı



Ali Can ZERAY Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, zabıta ekiplerinin başka yerde satış yapmasını isteyip, meyve sıkma makinesine üçüncü kez el koyduğu seyyar satıcı Eren Mandacı, el arabasındaki bütün meyveleri cadde ortasına atarak tepki gösterdi.

Edirne'de zabıta ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde el arabasında meyve ve meyve suyu satmak isteyen Eren Mandacı'ya başka bir noktaya gitmesi konusunda uyarıda bulundu. Mandacı, bölgeden gitmek istemeyince zabıta ekipleriyle arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine bölgeye çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Zabıta ekiplerinin, meyve sıkma makinesine el koyduğu Mandacı bu sırada bağırarak tepki göstermeye başladı. Tezgahındaki tüm meyveleri cadde ortasına atan Mandacı'yı çevik kuvvet polisleri sakinleştirmeye çalıştı.

Meyve sıkma makinesine üçüncü kez el konulduğu için tepkili olduğunu belirten Mandacı, "Satış yapmak için evden çıktım, bankaların orada durdum. Benim sıkma makinemi aldılar. Bu üçüncü oluyor. Bu makinenin fiyatı 2,5 3 bin lira. Biz ne yiyelim? Taş mı yiyelim ? Bize yer göstermiyorlar, müdüre gidiyoruz yerinde yok. Bizi caddenin en aşağısına atıyorlar. Herkese yer veriyorlar, bize göstermiyorlar" dedi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2022-12-08 15:40:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.