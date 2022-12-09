Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri F.Y. ve Ö.M.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan jandarma ekipleri, 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-09 12:45:58



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