Edirne ve Kırklareli´ndeki `Silindir operasyonu´nda 3 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE ve Kırklareli´de düzenlenen `Silindir operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3´ü, tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne ve Kırklareli KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince 6 Aralık'ta organize suç örgütüne yönelik 13 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda S.Ö., O.K., K.K., U.K., Ö.Ç.Y., E.S., B.E., E.A., A.A., S.A. ve Ö.M. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 330 fişek, 1 elektroşok cihazı, 1 senet ve 2 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden O.K., K.K. ve Ö.Ç.Y. tutuklandı, U.K., E.S., E.A., A.A. ve Ö.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Edirne'de gözaltına alınan B.E. ve S.A. ile Kırklareli'nde yakalanan S.Ö. de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-09 13:45:16



