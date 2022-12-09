Edirne'de, Roma ve Bizans dönemlerinden 75 sikke ile obje ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesindeki operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 75 sikke ile obje ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' faaliyetleri kapsamında, Uzunköprü'de 1 şüphelinin ev ve aracında arama yaptı. Aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 75 sikke ve obje ile 2 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2022-12-09 16:58:15



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