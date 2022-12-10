Yunanistan´a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski savcı tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi, meslekten ihraç 2 savcı tutuklandı.
Hudut birlikleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyündeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan istinafta dosyaları olduğu belirlenen ihraç stajyer hakim S.B.Ü. ile ihraç savcılar V.D. ve Ş.D. oldukları tespit edildi. 3 şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.D. ve Ş.D., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. S.B.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-10 09:45:32
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