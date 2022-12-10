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Bulgar turistler yılbaşı alışverişi için Edirne'ye akın etti

DHA

Bulgar turistler yılbaşı alışverişi için Edirne'ye akın etti


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE, yaklaşan yılbaşı öncesinde alışverişe gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kemal Cingöz, "Bulgar turist gördüğü her şeyi satın alıyor. Kent ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyorlar. Bunun yanında sadece kent değil, ülke ekonomisine de katkısı var. Yeter ki biz bunu sürdürülebilir yapabilelim" dedi.
Komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler, yaklaşan yılbaşı alışverişleri için Edirne'ye akın etti. Kur farkı nedeniyle kente gelen turistler iğneden ipliğe hemen her şeyi satın alırken, kent ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bulgar turistin uğrak noktalarından olan kent pazarında esnaf, yaşanan yoğunluktan mutlu olduklarını söyledi. Pazara yakın noktalarda bulunan otoparkların neredeyse tamamı ise Bulgaristan plakalı araçlarla doldu.
'KENT EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR´
Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Bulgar turistlerin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Edirne'ye yılbaşı alışverişi için gelen Bulgarların sayılarının artığını belirten Cingöz, "Esnaftan ziyade yüklü alışverişleri AVM´lerden yapıyorlar. Ne bulursalar alıyorlar. Yeter ki hesaplı görebilsinler. Özellikle tatlı ürünlerini, giyim eşyalarını, her şeyi alıyorlar. Kent ekonomisine çok büyük katkısı var. Bunun yanında sadece kent değil, ülke ekonomisine de katkısı var. Yeter ki biz bunu sürdürülebilir yapabilelim. Pazara gitmelerinin sebebi, çarşılara göre biraz daha hesaplı" dedi. 
'ESNAF NASIL OLSA SATILIR DÜŞÜNCESİYLE ZAM YAPMASIN'
Fahiş fiyat uygulayan esnafı da uyaran Cingöz, Bulgaristan gelen turistlerin fiyatlardan şikayetçi olduğunu belirtti. Cingöz, "Her sene yılbaşı geldiği zaman sayılar artıyor. Ama sadece yılbaşı ile ilgili de değil. Son zamanlarda Bulgaristan'dan buraya gelenler fazla. Sınır kapısından girip başka yerlere giden de var. Edirne´den memnuniyetsizlikleri var ki gidiyorlar. Onun için esnaf arkadaşlara tavsiyem; gelen insanları iyi karşılasınlar. Fiyatlarda şikâyet var. Bunları yapmasınlar. Girdi maliyetleri arttıkça esnafın zararına ürün satacak hali yok. O zaman makul ölçülerde zam yapabilirler. Ama `nasıl olsa satılıyor´ düşüncesiyle yapmamalarını istirham ediyorum" diye konuştu.
'YILBAŞI ALIŞVERİŞİ İÇİN GELDİK'
Bulgaristan´dan Edirne'ye alışveriş için gelen Şenay Hüseyinova, "Alışveriş için, yılbaşı için geldik. Giysi, ayakkabı, çanta aldım. Çok kalabalık. Türkiye hoşuma gidiyor. Gezmek için geldim. Onun için alışveriş yapıyorum" dedi.
Bulgaristan´dan gelen İbrahim Yaşar, çocuklarına giyim eşyası aldıklarını belirterek, "Alışverişe geldik. Çocuklara giyim, elbise aldık. Buradaki fiyatlar bana daha uygun geliyor. Burada Bulgaristan´dan birçok vatandaş var" diye konuştu.
'BÜTÜN İHTİYAÇLARINI BURADAN KARŞILIYORLAR' 
Yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getiren pazar esnafından Gamze Toker, "İşler iyi çok şükür. En çok Bulgaristan´dan gelenler var. Bütün ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Esnaf olarak memnunuz. Şu anda daha çok yılbaşı alışverişi için yoğunluk var" ifadelerini kullandı.
Esnaf Artuğ Birtek de "İşler güzel, pazar güzel. Yabancı geliyor. Bulgaristan yoğunlukta. Yunanistan´dan da gelen var ama biraz az geliyor. Şu anda ekonomiyi canlandırıyorlar. İşler iyi. Yılbaşı için geldiler. Haftaya daha da kalabalık gelirler diye düşünüyorum. Kur farkı da olunca bol bol alışveriş yapıyorlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-12-10 09:52:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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