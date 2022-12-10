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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın sabah saatlerinden sonra etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Trakya'da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının tahmin edildiği bildirildi. Yetkililer, meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-10 12:54:15



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