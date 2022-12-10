Edirne´de, araçta 128 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, polis ekiplerince araçta yapılan aramada, 123 bin 800´ü boş, 4 bin 800´ü tütünle doldurulmuş gümrük kaçağı 128 bin 600 makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Uzunköprü ilçesi Habibhoca Mahallesi´ndeki Çeşmeler Meydanı´nda, H.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada; gümrük kaçağı olan 123 bin 800´ü boş, 4 bin 800´ü tütünle doldurulmuş toplam 128 bin 600 makaron, 12 kilo kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi ve 1000 kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2022-12-10 14:57:49



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