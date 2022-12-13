Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisine tutuklama

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi tutuklandı.

İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri H.D., A.Ş., C.N. ve T.S.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakaladığı PKK şüphelisi D.B. de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. D.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-13 12:27:43



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