Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisine tutuklama (2)

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2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Jandarma ekipleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen G.Y. ve Y.E.D. yakaladı. Şüphelilerin `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan adli makamlarda kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-13 12:54:39



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