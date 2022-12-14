Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri G.Y. ve Y.E.D. tutuklandı.

Jandarma ekiplerince, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede dün yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri G.Y. ve Y.E.D.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-14 11:12:15



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