Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada 39 kilo 298 gram skunk ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan P.A.P. yönetimindeki TIR'ı takibe alıp, durdurdu. Narkotik köpeği 'Kongar´ ile yapılan aramada, 70 paket içerisinde 39 kilo 298 gram skunk ele geçirdi. TIR şoförü gözaltına alındı.
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polis ekiplerini tebrik ederek, zehir tacirlerine yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-14 11:29:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.