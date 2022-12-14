Kapıkule yolunda durdurulan araçtan kaçak 53 cep telefonu çıktı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, Bulgaristan'dan yasa dışı olarak getirilen 53 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde, Bulgaristan uyruklu D.G.P. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Bulgaristan'dan getirilen ve piyasa değerinin 318 bin TL olduğu belirtilen 53 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan D.G.P. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-14 11:32:02



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