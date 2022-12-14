Edirne'de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polisin operasyonlarında 91 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda yurda kaçak girdiği belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 91 göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli ise gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda; göçmenlerin Meriç Nehri'ni geçmek için kullandıkları 1 şişme bot ve aparatları, 12 bin 300 lira, 105 euro ile 135 dolar ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-12-14 11:38:47



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