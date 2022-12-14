Keşanlılar, `çocuk istismarı´na karşı yürüdü



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde çocuk istismarına karşı yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Keşan Emek ve Dayanışma Platformu öncülüğünde yapılan ve sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasi partilerin destek verdiği yürüyüş, Hastane Caddesi'ndeki Şehitlik Parkı önünden başladı. Yaklaşık 500 kişi, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı´na yürüdü. Meydandaki Atatürk Anıtı önünde Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, grup adına basın açıklamasını okudu.

Saliha Kafalı, yaptığı açıklamada, "Daha 6 yaşındaydı. Cehaletin karanlığı onu yuttu. Türkiye yeni bir çocuk istismarı vakasıyla sarsıldı. İstismarın faili yine aynı. Yobaz karanlığıyla çocuklara göz diken tarikat mensupları, bu kez de 6 yaşında çocukla evlenme skandalıyla karşımıza çıktı. 6 yaşında bir çocuğa göz diken bu karanlık odaklara maddi, manevi destek veren ve bu zulüm karşısında susanlara lanet olsun. Ülkemizde yaşanmış ve yaşanmakta olan istismar vakaları ne münferittir ne de ilktir. Çocuk istismarları ciddi anlamda toplumsal bir sorundur bu nedenle çok boyutlu olarak ele alınmak durumundadır" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-12-14 14:08:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.