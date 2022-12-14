Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri F.S., Y.Ö., M.G., B.S. ve H.A.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan jandarma, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi R.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan R.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-14 15:43:52



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