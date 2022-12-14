Edirne Valisi Kırbıyık: Bir valinin önerisinin altında yağma ve talan aramak özensizliktir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Valisi Kırbıyık: Bir valinin önerisinin altında yağma ve talan aramak özensizliktir

DHA

Edirne Valisi Kırbıyık: Bir valinin önerisinin altında yağma ve talan aramak özensizliktir


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, CHP'nin karşı çıktığı Saros bölgesi için 'alan başkanlığı' önerisine ilişkin, "Bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak. İfadeleri de dikkatle seçerek kullanmak istiyorum; bir özensizliktir. Bunu da muhataplarımıza yakıştıramıyorum" dedi.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda, 10 Aralık'ta Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Çalıştayı yapıldı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın başkanlığında yapılan toplantıda, Saros bölgesi için 'alan başkanlığı' kurulması önerisi CHP'nin tepkisini çekti. CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, basın açıklaması düzenleyip, bölgenin ranta açılacağını iddia ederek, 'alan başkanlığı'na karşı çıktı.
'ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ BİR İŞ DEĞİL'
İddialar sonrası Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, basın toplantısı yaptı. Vali Kırbıyık, "7 aydır burada görev yapıyorum. Gözlemlerim, çalışmalarımız ve incelediğimiz dosyalar oldu. Ben de doğal olarak bu ilin valisi olarak görüşlerimi açıkladım. Tespit ettiğimiz avantajlar ve dezavantajlar vardı; bunları söyledik. Bir de bir öneri getirdik; alan başkanlığı ile ilgili önerinin tartışılmasını istedik. Şunu söylemedik; alan başkanlığı çalıştık, hazırladık, sunuyoruz, yapıyoruz demedik. Bu bölge için mevcut Türk idare sisteminde alternatifler şunlar dedik. Fikir boyutunda, henüz ete kemiğe bürünmüş, çalışması yapılmış, bakanlıklara taşınmış ya da kamu kurum-kuruluşlarıyla bir noktaya getirilmiş bir iş değil. Sadece tüm tarafların bilgisi olsun ve fikirlerini alalım dedik. Ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. O toplantıda destekleyen de eleştiren de oldu. Olacaktır da doğaldır. Herkesin bunu desteklemesini filan beklemiyoruz. Eleştirenlerin de olacağını öngörüyoruz. Karşı çıkanların da olacağını öngörüyoruz. Ki bu tartışma yapılıyor" dedi.
'YAĞMA VE TALAN ARAMAK ÖZENSİZLİKTİR'
CHP'nin iddialarına yönelik de Vali Kırbıyık, "Şimdi ifadelere bakıyorum. Yine söylüyorum; karşı çıkmak çok doğal. Fakat karşı çıkılırken yağma, talan, peşkeş çekme, rant. Değerli arkadaşlar ne oluyoruz? Hakikaten ne oluyoruz? Ben anlamıyorum. Bir fikri söylemişiz ve bu fikrin tartışmasını arzu ediyoruz. Karşı çıkmak yine altını çizerek söylüyorum; çok doğal hak, herkesin çok doğal hakkı. Herkes karşı çıkabilir. Bunun Saros'a fayda getirmeyeceğini ifade edebilir. Zarar verebileceğini düşünebilir, başka modeller önerebilir. Ama bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak. İfadeleri de dikkatle seçerek kullanmak istiyorum; bir özensizliktir. Bunu da muhataplarımıza yakıştıramıyoruz" diye konuştu.
'SORUMLULUKLARIMIZI BİLİYORUZ'
Siyasi tartışmalardan uzak durmaya özen gösterdiğinin altını çizen Vali Kırbıyık, "Bu sorumluluk sadece bana ait değil. Siyasi aktörlerin de bu sorumluluğu aynı şekilde taşıması lazım. Bir valinin önerisi ile ilgili bir tartışma yapılacaksa; söylenecek ifadelerin belli çizgiler içerisinde kalması hem kişilik hakları açısından hem de kurumlara saygınlık açısından önemlidir. Edirne Valiliği'nin 204'üncü valisiyim. Benden sonra da valiler gelecek, benden önce de çok vali gelip, gitti. Bunun bilincin içerisindeyiz. Buradaki sorumluluklarımızı biliyoruz. Ona göre de gayret ediyoruz" dedi.
'GÖREVLERİMİ HATIRLATMAK ŞIK DEĞİL'
Vali Kırbıyık, sözlerine şöyle devam etti:
"Burada belediye meclislerinin bir görevinden bahsediyoruz. Belediye meclisleri, kendi görevini yürüttüğü sırada elbette kendi değerlendirmelerini yapıyor. Altlık veya üstlük ilişkisi olmadığı için planlar birbirinden bağımsız yürüyor ve sonuçta da bence bir bütüne hizmet etmiyor. Bunu ifade ediyoruz. Ama vali olarak benim görevlerimi hatırlatmak; bence şık bir durum değil. Görevlerimi biliyorum. Ve o görevlerimin sınırları içerisinde de kalmaya mümkün olduğunca özen gösteriyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-12-14 16:01:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Valisi Kırbıyık, "Saros Alan Başkanlığı" önerisi eleştirisinde üslubu doğru bulmadığını belirtti:
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, "Saros Alan Başkanlığı" ...
Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 terör şüphelisi ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;nin Keşan ilçesinde çocuk istismarına karşı yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çocuk ...
Edirne'de öğrenciler din kültürü ve ahlak bilgisi dersini camide işledi
YEREL HABERLER Edirne'de öğrenciler din kültürü ve ahlak bilgisi ...
Keşanlılar, `çocuk istismarı´na karşı yürüdü
YEREL HABERLER Keşanlılar, `çocuk istismarı´na karşı yürüdü
Havsa'da meydan projesiyle ilçenin çehresi değişecek
YEREL HABERLER Havsa'da meydan projesiyle ilçenin çehresi değişecek
Türkiye'de obezite görülme sıklığı artıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de obezite görülme sıklığı artıyor
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE BİR TIR?DA 39 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE BİR TIR?DA 39 KİLO SKUNK ...
(Görüntülü) EDİRNE'DE 91 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE 91 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 3 ...
Edirne'de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre tutuklama
YEREL HABERLER Edirne'de 91 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatöre ...
Kapıkule yolunda durdurulan araçtan kaçak 53 cep telefonu çıktı
YEREL HABERLER Kapıkule yolunda durdurulan araçtan kaçak 53 cep ...
Edirne'de, TIR'da 39 kilo skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de, TIR'da 39 kilo skunk ele geçirildi
Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
1 ton kaçak midye ile yakalanan 2 kişiye 148 bin lira ceza
YEREL HABERLER 1 ton kaçak midye ile yakalanan 2 kişiye 148 bin lira ...
Yeni yıla Edirne'de girmek isteyen turistler sektöre hareket getirdi
YEREL HABERLER Yeni yıla Edirne'de girmek isteyen turistler sektöre ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele ...
Edirne'de 1 ton kum midyesi ile yakalanan 2 kişiye 297 bin lira ceza
YEREL HABERLER Edirne'de 1 ton kum midyesi ile yakalanan 2 kişiye ...
Edirne'de yakalanan 2 gasp şüphelisinden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de yakalanan 2 gasp şüphelisinden 1'i ...
Otomobilinde kaçak cep telefonları ele geçirilen yabancı uyruklu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Otomobilinde kaçak cep telefonları ele geçirilen ...
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.