Edirne Valisi Kırbıyık: Bir valinin önerisinin altında yağma ve talan aramak özensizliktir



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, CHP'nin karşı çıktığı Saros bölgesi için 'alan başkanlığı' önerisine ilişkin, "Bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak. İfadeleri de dikkatle seçerek kullanmak istiyorum; bir özensizliktir. Bunu da muhataplarımıza yakıştıramıyorum" dedi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda, 10 Aralık'ta Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Çalıştayı yapıldı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın başkanlığında yapılan toplantıda, Saros bölgesi için 'alan başkanlığı' kurulması önerisi CHP'nin tepkisini çekti. CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, basın açıklaması düzenleyip, bölgenin ranta açılacağını iddia ederek, 'alan başkanlığı'na karşı çıktı.

'ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ BİR İŞ DEĞİL'

İddialar sonrası Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, basın toplantısı yaptı. Vali Kırbıyık, "7 aydır burada görev yapıyorum. Gözlemlerim, çalışmalarımız ve incelediğimiz dosyalar oldu. Ben de doğal olarak bu ilin valisi olarak görüşlerimi açıkladım. Tespit ettiğimiz avantajlar ve dezavantajlar vardı; bunları söyledik. Bir de bir öneri getirdik; alan başkanlığı ile ilgili önerinin tartışılmasını istedik. Şunu söylemedik; alan başkanlığı çalıştık, hazırladık, sunuyoruz, yapıyoruz demedik. Bu bölge için mevcut Türk idare sisteminde alternatifler şunlar dedik. Fikir boyutunda, henüz ete kemiğe bürünmüş, çalışması yapılmış, bakanlıklara taşınmış ya da kamu kurum-kuruluşlarıyla bir noktaya getirilmiş bir iş değil. Sadece tüm tarafların bilgisi olsun ve fikirlerini alalım dedik. Ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. O toplantıda destekleyen de eleştiren de oldu. Olacaktır da doğaldır. Herkesin bunu desteklemesini filan beklemiyoruz. Eleştirenlerin de olacağını öngörüyoruz. Karşı çıkanların da olacağını öngörüyoruz. Ki bu tartışma yapılıyor" dedi.

'YAĞMA VE TALAN ARAMAK ÖZENSİZLİKTİR'

CHP'nin iddialarına yönelik de Vali Kırbıyık, "Şimdi ifadelere bakıyorum. Yine söylüyorum; karşı çıkmak çok doğal. Fakat karşı çıkılırken yağma, talan, peşkeş çekme, rant. Değerli arkadaşlar ne oluyoruz? Hakikaten ne oluyoruz? Ben anlamıyorum. Bir fikri söylemişiz ve bu fikrin tartışmasını arzu ediyoruz. Karşı çıkmak yine altını çizerek söylüyorum; çok doğal hak, herkesin çok doğal hakkı. Herkes karşı çıkabilir. Bunun Saros'a fayda getirmeyeceğini ifade edebilir. Zarar verebileceğini düşünebilir, başka modeller önerebilir. Ama bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak. İfadeleri de dikkatle seçerek kullanmak istiyorum; bir özensizliktir. Bunu da muhataplarımıza yakıştıramıyoruz" diye konuştu.

'SORUMLULUKLARIMIZI BİLİYORUZ'

Siyasi tartışmalardan uzak durmaya özen gösterdiğinin altını çizen Vali Kırbıyık, "Bu sorumluluk sadece bana ait değil. Siyasi aktörlerin de bu sorumluluğu aynı şekilde taşıması lazım. Bir valinin önerisi ile ilgili bir tartışma yapılacaksa; söylenecek ifadelerin belli çizgiler içerisinde kalması hem kişilik hakları açısından hem de kurumlara saygınlık açısından önemlidir. Edirne Valiliği'nin 204'üncü valisiyim. Benden sonra da valiler gelecek, benden önce de çok vali gelip, gitti. Bunun bilincin içerisindeyiz. Buradaki sorumluluklarımızı biliyoruz. Ona göre de gayret ediyoruz" dedi.

'GÖREVLERİMİ HATIRLATMAK ŞIK DEĞİL'

Vali Kırbıyık, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada belediye meclislerinin bir görevinden bahsediyoruz. Belediye meclisleri, kendi görevini yürüttüğü sırada elbette kendi değerlendirmelerini yapıyor. Altlık veya üstlük ilişkisi olmadığı için planlar birbirinden bağımsız yürüyor ve sonuçta da bence bir bütüne hizmet etmiyor. Bunu ifade ediyoruz. Ama vali olarak benim görevlerimi hatırlatmak; bence şık bir durum değil. Görevlerimi biliyorum. Ve o görevlerimin sınırları içerisinde de kalmaya mümkün olduğunca özen gösteriyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-12-14 16:01:10



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