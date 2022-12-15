

EDİRNE'DE YARALANAN KÖPEĞİN ARKADAŞI YANINDAN AYRILMADIEDİRNE'de aracın çarpmasıyla yaralanan sokak köpeğinin yardımına vatandaşlar koştu. Veteriner ekipleri gelene kadar vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı köpeğin, kaza anında da yanında olan diğer köpek başında bekledi. Atatürk Bulvarı üzerinde trafik ışıklarının yeşile yanmasıyla hareket eden bir kamyonetin sürücüsü, bu sırada önlerine çıkan iki köpeği fark etmedi. Köpeklerden birisi kamyonetin altında kaldı. Yaralanan köpeğin yardımına kamyonet sürücüsü ve bölgedeki vatandaşlar koştu. Caddede kaldırımın üzerine alınan yaralı köpek için bölgeye Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çağırıldı.Yaralı köpeği vatandaşlar bir yandan sakinleştirmeye çalışırken, olay anında yanında olan diğer köpek ise arkadaşının yanından ayrılmadı. Uzun süre kaldırımda yatan yaralı köpek, bölgeye gelen veteriner ekipleri tarafından tedavisi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Görüntü Dökümü

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Yaralı köpekten detay

Diğer köpeğin arkadaşının yanına gelişi

İki köpekten detay

Yaralı köpekten detay

Vatandaşların köpeği sakinleştirmeye çalışması

Yaralı köpekten detay

Veteriner ekiplerinin gelişi

Köpeğin araca alınışı

Veteriner ekiplerinin aracından detayHaber Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Edirne

2022-12-15 17:12:36



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