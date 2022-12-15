EDİRNE'DE YARALANAN KÖPEĞİN ARKADAŞI YANINDAN AYRILMADIEDİRNE'de aracın çarpmasıyla yaralanan sokak köpeğinin yardımına vatandaşlar koştu. Veteriner ekipleri gelene kadar vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı köpeğin, kaza anında da yanında olan diğer köpek başında bekledi. Atatürk Bulvarı üzerinde trafik ışıklarının yeşile yanmasıyla hareket eden bir kamyonetin sürücüsü, bu sırada önlerine çıkan iki köpeği fark etmedi. Köpeklerden birisi kamyonetin altında kaldı. Yaralanan köpeğin yardımına kamyonet sürücüsü ve bölgedeki vatandaşlar koştu. Caddede kaldırımın üzerine alınan yaralı köpek için bölgeye Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çağırıldı.Yaralı köpeği vatandaşlar bir yandan sakinleştirmeye çalışırken, olay anında yanında olan diğer köpek ise arkadaşının yanından ayrılmadı. Uzun süre kaldırımda yatan yaralı köpek, bölgeye gelen veteriner ekipleri tarafından tedavisi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Görüntü Dökümü
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Yaralı köpekten detay
Diğer köpeğin arkadaşının yanına gelişi
İki köpekten detay
Yaralı köpekten detay
Vatandaşların köpeği sakinleştirmeye çalışması
Yaralı köpekten detay
Veteriner ekiplerinin gelişi
Köpeğin araca alınışı
Veteriner ekiplerinin aracından detayHaber Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Edirne
2022-12-15 17:12:36
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