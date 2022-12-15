Köpek kazada yaralandı; yanındaki diğer köpek başından ayrılmadı



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de kamyonetin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğinin yardımına çevredekiler koştu. Veteriner ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralı köpeği sakinleştirmeye çalışırken, kaza sırasında yanında bulunan diğer köpek de bir an olsun başından ayrılmadı.

Atatürk Bulvarı´ndaki trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla hareket eden kamyonet, yoldaki 2 köpekten birine çarptı. Yaralanan köpeğin yardımına kamyonet şoförü ve çevredekiler koştu. Caddede kaldırımın üzerine alınan yaralı köpek için bölgeye Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Kaza sırasında yanında olan diğer köpek de ekipler gelene kadar yaralı köpeğin başından ayrılmadı.

Köpek, gelen ekipler tarafından tedavisi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-12-15 17:22:21



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