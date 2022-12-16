Edirne'de 'Kuzey Makedonya Türkçe Dil Bayramı' halaylarla kutlandı



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen etkinlikte 'Kuzey Makedonya 21 Aralık Türkçe Dil Bayramı' kutlandı. Kutlamada öğrenciler, Balkan şarkıları eşliğinde halay çekti.

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu ve Türkiye´de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği´nin iş birliğiyle 'Kuzey Makedonya 21 Aralık Türkçe Dil Bayramı' kutlandı. TÜ Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Eser Cevahir, Türkiye´de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Hişam Emin, Türkiye´de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Edirne temsilcisi Adis Bayramoski, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunması ile başlayan törende; Trakya Üniversitesi tanıtım filmi ve Türkiye´de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği tanıtım filmi gösterildi.

`KUZEY MAKEDONYA TÜRKLERİNİN MİLLİ BAYRAMI´

Türkiye´de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Edirne temsilcisi Adis Bayramoski, Kuzey Makedonya´daki Türklerin kimliklerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise 21 Aralık 1944 tarihinde Kuzey Makedonyalı Türklerin Türkçe eğitim hakkını kazandığını belirterek, "15 Şubat 2007 tarihinde yasal olarak Kuzey Makedonya Türklerinin milli bayramı olarak kutlanmaya başlayan bu bayramı, Türkiye´de ilk kutlayan kurumlardan biri olarak bu yıl 5´incisini gerçekleştirmenin gururunu sizlerle yaşamaktayız" dedi.

Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Türkçe Dil Bayramı´nın, Kuzey Makedonya´da yaşayan Türkler için önemli olduğunu vurguladı. Ago, "Yıllar geçtikçe bu bayramın Kuzey Makedonya sınırları dışında özellikle Türkiye Cumhuriyeti´nde yaşayan soydaşlarımız tarafından kutlanması, beni ayrıca memnun etmektedir. Bugün Kuzey Makedonya Cumhuriyeti´nin 40´ın üzerinde ilkokulunda Türk dili üzerinden eğitim gerçekleştirilmektedir. Makedonya´da 2008 yılından itibaren lise düzeyindeki eğitimin zorunlu olmasından sonra Türkçe eğitim gören öğrencilerin sayısında da belirgin bir artış olduğu görülmektedir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti´nin 8 belediyesinde ve 13 ortaokulunda eğitim Türkçe yapılmaktadır. Bu okullarda 1300´e yakın öğrenci Türkçe eğitim görmektedir" diye konuştu.

RUMELİ ŞARKILARIYLA EĞLENDİLER

Konuşmaların ardından törende Rumeli Ekrem, sahne aldı. `Kırmızı Gülün Alı Var´, `Vardar Ovası´, `Çemberimde Gül Oya´, `Güldaniyem´, `Ramizem´, `Osman Aga´ ve `Ramo Ramo´ gibi şarkıları seslendiren Rumeli Ekrem, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Rumeli Ekrem´in seslendirdiği şarkılar ile katılımcılar eğlenirken, özellikle öğrencilerin geniş katılımlı halayı dikkat çekti. Gece Rumeli Ekrem´in seslendirdiği `Damat Halayı´ ile sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-12-16 12:26:32



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