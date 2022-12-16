Yunanistan´a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, jandarmanın son 1 haftada yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmek isteyen 4 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 5´i yabancı uyruklu olmak üzere 34 şüpheli ile askeri suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında ise yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmeye çalışan 4 FETÖ/PDY ve 1 PKK/KCK şüphelisi yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-16 13:47:27



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