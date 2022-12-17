Edirne´de 49 kilo uyuşturucuya 5 gözaltı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, jandarma ve polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 49 kilo uyuşturucu ele geçilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 42 kilo 514 gram skunk, 15 gram metamfetamin, 1 kilo 575,68 gram esrar, 4 kilo 500 gram kubar esrar, yaklaşık 2 gram eroin, 13 sentetik ecza maddesi, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 25 tabanca mermisi, 1 kurusıkı tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1850 euro, 545 leva ve 1850 lira ele geçirildi. Operasyonlarda 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak´, `uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak´ suçlarından aranan 5 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-17 14:52:30
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