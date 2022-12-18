Edirne'de 4 FETÖ şüphelisine gözaltı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de Yunanistan kaçmak isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanıp, gözaltına alındı.

Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ö.K., S.S.D., G.G. ve V.A. yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişinin FETÖ/PDY şüphelileri olduğu tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-18 14:28:37



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