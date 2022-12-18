Marmara´da hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalacak

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM), Marmara Bölgesi´nde yarın itibariyle hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade edilerek, soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği kaydedildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade edilerek, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı kaydedildi. Açıklamada, rüzgarın, yarın ve salı günü Marmara Bölgesi´nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi beklendiği kaydedilerek, 3 gün İstanbul´da beklenen hava sıcaklıklarının, yarın 7-8, salı 5-9, çarşamba günü ise 7-11 derece civarında olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, hafta başında Marmara Bölgesi´ni etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ile kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-18 15:17:23
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