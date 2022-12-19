Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisine tutuklama

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 kişi, yakalanıp gözaltına alındı. Ö.K., S.S.D., G.G. ve V.A.'nın FETÖ/PDY şüphelileri olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-19 11:54:03
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