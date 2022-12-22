Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil ters döndü: 3 yaralı

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Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kavşağa gelen S.K. yönetimindeki 22 ABM 979 plakalı otomobil, N.A. yönetimindeki 22 EN 956 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 2 kişi çıkartarak, sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-12-22 21:05:26



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