Edirne'de yoğun sis

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Sis nedeniyle Selimiye ve Üç Şerefeli camileri görünmez hale gelirken, Eski Cami'nin minarelerini sis bulutu kapladı. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkanlar, yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesiyle trafikte aksama oldu. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü kentte, sıcaklıkların 9 dereceye kadar yükselmesi ve sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2022-12-23 12:14:44



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