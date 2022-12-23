Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisine tutuklama



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişiden 8'i tutuklandı.

Kentte 54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesinde Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yasa dışı geçişe hazırlanan grup tespit etti. Ekipler, 13 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında mesleklerinden ihraç edilmiş FETÖ/PDY bağlantılı öğretmen, katip, diyanet görevlisi ve sosyal hizmet personeli olduğu belirlendi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.K., M.K., İ.H.B., G.B., Ö.F.T., S.B., İ.O. ve R.S. tutuklandı. Aralarında Kırgızistan uyruklunun da olduğu diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sınırda grubun yanındaki 8 çocuk da yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 38 şüpheli ve askeri suçlardan aranan 31 kişi yakalandı. Terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında FETÖ/PDY şüphelisi 19, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 6 kişi ise yakalanıp haklarında yasal işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-23 14:28:25



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