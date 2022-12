Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani: Türkiye zor anımızda hep yanımızda oldu

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosluğu açılışına katılan Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, "İlk bağımsızlık gününden bu yana her zor anımızda Türkiye yanımızda oldu, hep desteğini gördük. Bu destek de 2008'de imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla taçlanmıştı. Türkiye'yi, devamlı destekleyen dost ülke olarak görüyoruz ve hep o şekilde göreceğiz" dedi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosluğu, Edirne'de törenle açıldı. Törene, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, kurum ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

'VAR OLAN DERİN İLİŞKİLERİ RESMİLEŞTİRMİŞ OLUYORUZ'

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, iki ülke arasındaki dostluğun bağlarının çok derin olduğunu ifade ederek, "Bu tarihi dostluk her iki diplomaside de ortak olarak ifade edilmektedir. Bu iyi ilişkiler Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile benim de aramda özel bir dostluk kurmama vesile oldu. Burada bu tarihi anda Edirne'de ilk Kuzey Makedonya Fahri Konsolosluğu'nu açıyoruz. Bununla zaten var olan derin ilişkilerimizi resmileştirmiş oluyoruz. Bu açılışla zaten iyi giden ilişkilerimizin daha da iyiye gitmesi için teşvik olacağına inanıyorum" dedi.

'TÜRKİYE, HEP ZOR ANIMIZDA YANIMIZDA OLDU'

Türkiye-Kuzey Makedonya arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 30'uncu yılına denk gelmesi bakımından da açılışın anlamlı olduğunu kaydeden Osmani, "İlk bağımsızlık günümüzden bu yana her zor anımızda Türkiye hep yanımızda oldu, desteğini hep gördük. Bu destek de 2008 yılında 2 ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla taçlanmıştı. Aslında Türkiye'yi devamlı olarak desteği olan, geleneksel bir dost ülke olarak görüyoruz ve hep o şekilde göreceğiz. Türkiye, Makedonya'ya en çok yatırım yapan ilk 10 yabancı ülke arasında yer almaktadır. Özellikle son 10 ay içerisinde bu listede 7'nci sırada yer almakta" diye konuştu.

'GÜÇLÜ TARİHİ BAĞLARA SAHİBİZ'

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kuzey Makedonya'nın dost ülke olduğunu vurgulayarak, "Üsküp'ün, Gostivar'ın, Manastır'ın bizlerin gönlünde anlam ve yaşam bulduğu, çok ayrı bir yeri olduğu gerçektir. Bu tarihten gelen güçlü bağlar nedeniyledir ki; Türkiye, 1991 yılında Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra Kuzey Makedonya'yı ilk tanıyan ve başkenti Üsküp'e büyükelçi gönderen ilk devlet olmuştur. Bugün de burada Fahri Konsolosluk hizmet binasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada bir fahri konsolosluğun bulunmasının, iki ülke ilişkileri açısından son derece faydalı olacağını değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

'YENİ DOSTLUK VE KARDEŞLİK MERKEZİ'

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir ise ülkeler arasındaki geçmişten bugüne gelen iyi ilişkilerin ekonomik, sosyokültürel ve diplomatik anlamda ileriye taşınmasını hedeflediklerini belirterek, "Fahri konsolosluğumuz aynı zamanda şehirlerimizde yaşayan Kuzey Makedonya vatandaşlarının tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 12 yıldır Kuzey Makedonya'da yatırımları bulunan ve eğitimden, sanata, spordan sivil toplumun birçok farklı alanlarına çalışmaları olan iş insanı olarak, önümüzdeki süreçte ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her zaman daha yukarı taşımak için çok daha başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ofisimiz, bir fahri konsolosluk olmanın ötesinde, ülkelerimiz arasında yeni bir dostluk ve kardeşlik merkezi olacaktır. Tarihten gücünü alan ve geleceğe güç veren yeni bir sayfa olacaktır" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Kuzey Makedonya'nın kardeş ülke olduğunu hatırlatarak, konsolosluğun Edirne'de açılmasının ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da ileriye gitmesine vesile olacağını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ise Türk halkı ve hükümetinin gönlünde Kuzey Makedonya'nın ayrıcalıklı yere sahip olduğunu, ikili ilişkilere ise ciddi önem verdiklerini belirtti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise açılışın, çoğunluğu Balkan kökenli olan Edirneliler için mutluluk ve gurur verici olduğuna vurgu yaptı. Konuşmaların ardından, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu, kurdele kesimiyle açıldı. Günün anısına pasta da kesilen konsoloslukta 2 ülkenin temsilcileri birbirlerine hediyeler takdim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

