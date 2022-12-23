Cinayetten 26 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, `kasten öldürme´ suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle aranan E.Ç., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, `kasten öldürme´ suçundan hakkındaki 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Ç.´yi Enez ilçesinde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Ç., cezaevine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2022-12-23 16:04:38



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