Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisine tutuklama (2)

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1 PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Y.A., yakalandı. 54´üncÜ Mekanize Tugay Komutanlığı´na bağlı hudut birlikleri, sınır devriyesi sırasında askeri yasak bölgede yasa dışıyollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Y.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüpheli Y.A.´nın işlemleri sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-23 16:13:00



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