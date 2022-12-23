Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisine tutuklama (3)



3 FETÖ ŞÜPHELİSİ VE 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Edirne´nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 6 FETÖ/PDY şüphelisinden 3´ü ile 2 organizatör tutuklandı. Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşanİpsala karayolunda bir aracı durdurmak istedi. Sürücüsünün `dur´ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı araç takip sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada `FETÖ/PDY´ye üye olmak´ suçundan dosyaları bulunan ihraç teğmenler U.P., Y.A., M.E.T., ihraç öğretmen Z.Y., ihraç Kuran kursu eğiticisi S.D., ihraç ziraat mühendisi M.A. ile organizatörler K.S. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ/PDY şüphelileri Y.A., M.E.T. ve M.A. ile organizatörler M.A. ve K.S., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Z.Y., S.D. ve U.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan araç sürücüsü K.S.´ye trafik yönünden toplam 7 bin 961 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-12-23 18:43:17



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