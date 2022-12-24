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EDİRNE VALİSİ KIRBIYIK: AVRUPA GÖÇ SORUNUNDA ACZİYET İÇERİSİNDE

DHA

EDİRNE VALİSİ KIRBIYIK: AVRUPA GÖÇ SORUNUNDA ACZİYET İÇERİSİNDE


EDİRNE'de Uluslararası Göçmenler Günü'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali H. Kürşat Kırbıyık, düzensiz göçmen politikası nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile gurur duyduğunu belirterek, "Avrupa'nın hemen yanı başında çok ciddi insanlık dramları yaşanıyor ama birçok Avrupa ülkesinin sorunu sadece 3-5 milyar euroluk ya da belli fonları aktararak çözebileceğini düşündüğü kadar acziyet içerisinde olduğunu hep birlikte görüyoruz" dedi.Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve İl Göç İdaresi iş birliğinde düzenlenen etkinlik ile Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında düzenlenen etkinliğe Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunması ile başlayan programın açılışında konuşan Vali Kırbıyık, Uluslararası Göçmenler Günü´nün 2000 yılından bu yana kutlandığını söyledi. Kırbıyık, "Geçtiğimiz yüzyılda göç dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk olgu, köyden şehre olan göçtü. Ama 21´inci yüzyılın hepimizin hayatına kattığı temel unsurlardan bir tanesi de göçün uluslararası boyutu oldu. Artık tüm dünyanın bir numaralı meselesi belki göç konusu. Bunun 2 boyutu var. Bir tarafında düzenli göç, bir tarafında ise düzensiz göç konusu var. Düzenli göç, yaşadığımız bir çağın gereği. Burada bulunan birçok arkadaşımızda olduğu gibi eğitim görmek için ülkeler arasında transferler oluyor. Türkiye´de birçok öğrencimiz de başka ülkelerde eğitim hayatına devam ediyor. Diğer ülkelerden de burada bulunan arkadaşlarımızda olduğu gibi birçok misafirimiz bizim şehrimizde eğitim görüyorlar. İş dünyasının geldiği nokta itibariyle artık çok uluslu şirketler, ortaklıklar çok ilerlemiş durumda. Bunun doğal getirisi olarak da insanlar iş hayatına dahil olabilmek adına ülkeler değiştiriyorlar. Turizm buna bir başka vesile. Bu yönetilebilir bir durum ve önümüzde olacak bir boyut" ifadelerini kullandı.'DÜZENSİZ GÖÇÜ TÜRKİYE´NİN ÇEVRESİNDE GÖRÜYORUZ'
Göçün bir diğer boyutunun ise düzensiz göç olduğunu söyleyen Kırbıyık, "Ama bir de resmin bir diğer boyutu var, bu da düzensiz göç. Burada da tüm insanlığın vicdanını yaralayan önemli problem burada karşımıza çıkıyor. Gelişmişlik farklarında gelinen durum, güvenlik riskleri, hayata karşı tutunma arzusu. Özellikle iletişim çağında bulunduğumuz dönemde telefonlardan, televizyonlardan, internet ortamlarından dünyanın değişik yerlerinde nasıl hayatlar sürdüğünü gördükten sonra temel yaşam haklarınızı koruyamayacağınız, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacağınız yerlerde insanların durmak istemeyeceği aşikar. Bunu da Türkiye´nin çevresindeki tüm coğrafyada görüyoruz. Suriye´de, Irak´ta, Afganistan´da, Pakistan´da görüyoruz" dedi.'AVRUPA GÖÇÜ 3-5 MİLYAR EURO İLE ÇÖZEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR'
Türkiye´nin sebebi olmadığı bir göçün en büyük sorumluluğunu üstlenen ülkelerin başında geldiğini belirten Kırbıyık, "Bu çok önemli. Çünkü insanoğlunun 21'inci yüzyılda bir özeleştiri yapması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa´nın hemen yanı başında çok ciddi insanlık dramları yaşanıyor ama birçok Avrupa ülkesinin sorunu sadece 3-5 milyar euroluk ya da belli fonları aktararak çözebileceğini düşündüğü kadar acziyet içerisinde olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu anlamda ben gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile gurur duyuyorum. Göç İdaremiz ile gurur duyuyoruz. Çünkü çok büyük bir organizasyonu alınlarının aklarıyla, büyük bir başarıyla bugüne kadar yürüttüler. Bundan sonra da aynı gayretle yürütmeye devam edecekler" diye konuştu.'ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYIMIZ 5 BİNİN ÜZERİNDE'
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz da üniversitelerinin en önemli misyonlarından birinin Balkanlar ve uluslararasılaşma olduğunu söyledi. Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi´nde uluslararası öğrenci sayısının 5 binin üzerinde olduğunu ifade etti.'ANADOLU COĞRAFYASI KÜLTÜRLERİN BEŞİĞİ'
İl Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu ise Türkiye´nin geçmiş tarihlerden günümüze kadar göç alıp göç verdiğini ve Anadolu coğrafyasının her zaman kültürlerin beşiği olduğunu belirterek, "Bu tarihi süreçlerde hem kendi kültürümüz ile birçok toplumu zenginleştirmiş hem de farklı kültürler ve zenginliklerle de kendimizi geliştirmişizdir. Dünya üzerinde birçok ülke, topluluk ve uluslararası kuruluşlar, insan hak ve hürriyetlerine vermiş oldukları önemi sayfalar dolusu beyannamelerle kanıtlama gereksinimi duyarken, biz bu şekilde bir gereksinim duymuyor, bilakis insan hak ve hürriyetlerine ecdadımızın kutsal ve tarihi bir emaneti olarak görüyor, her daim yüreklerimizde taşıyoruz" diye konuştu.HALK OYUNLARI VE KONSERLERLE SONA ERDİ
Konuşmaların ardından İl Göç İdaresi tarafından hazırlanan videoların gösterimi gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinlikte ayrıca Roman Müzik Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu da konser verdi. Etkinlik, devlet konservatuvarı öğrencilerinin konseri ile sona erdi. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Uluslararası Göçmenler Günü programı
-Katılımcılardan detay
-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
-Vali H. Kürşat Kırbıyık´ın konuşması
-Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz´ın konuşması
-İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu´nun konuşması
-Halk oyunları gösterileri
-Roman Topluluğu konseri
-Konserlerden detaylarHaber-Kamera: Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA)
2022-12-24 00:50:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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