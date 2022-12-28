Edirne'de yılbaşı öncesi denetim; 75 litre etil alkol ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi denetimlerinde, evde sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ile 48 boş içki şişesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini artırdı. Polisin evde yaptığı aramada, sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 48 boş içki şişesi, 300 bilyeli şişe kapağı ve 2 yabancı menşeli bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-28 10:35:23



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