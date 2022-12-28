Edirne'de yılbaşı öncesi denetim; 125 litre etil alkol ele geçirildi (2)

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50 LİTRE ETİL ALKOL VE 24 LİTRE SAHTE İÇKİ DAHA ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.A.'nın Medrese Alibey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Aramada sahte içki yapımında kullanılan 50 litre etil alkol ve 24 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli K.A. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Böylece kentte iki operasyonda ele geçirilen etil alkol miktarı, 125 litreye çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-28 14:46:05



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