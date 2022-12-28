16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı (2)

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TUTUKLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde, tartıştığı annesi Banu K.'yi sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan F.K. adlı erkek çocuğu, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-12-28 16:54:13



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