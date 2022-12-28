Marmara Bölgesi, yılbaşında yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacak

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, yılbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde Marmara Bölgesi´nin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağının tahmin edildiği bildirildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, 28 Aralık2 Ocak tarihleri arasında yüksek basıncın etkisiyle bölge genelinde parçalı ve az bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesinin beklendiği, hava sıcaklığının ise bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, rüzgarın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği kaydedildi. Yılbaşında illerde beklenen hava durumu şöyle:
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 0, en yüksek 11 derece.
Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 1, en yüksek 11 derece.
Tekirdağ: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 5, en yüksek 13 derece.
Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 6, en yüksek 16 derece.
Sakarya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 5, en yüksek 15 derece.
Yalova: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 5, en yüksek 16 derece. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-28 16:55:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.