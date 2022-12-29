Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
54´üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı´na bağlı hudut birlikleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi İ.K., S.Ç. ve H.Ş.´yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan jandarma ekiplerince 2 gün önce merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.Ş., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-12-29 13:02:43
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