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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de meslek lisesi öğrencileri, 9 okulun ekmek ihtiyacını karşılıyor

DHA

Edirne'de meslek lisesi öğrencileri, 9 okulun ekmek ihtiyacını karşılıyor


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Okullarımız Üretiyor' projesi kapsamında, okulda kurulan fırında ekmek üretmeye başladı. Günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesi olan fırında kentte bulunan 9 okul pansiyonunun ekmek ihtiyacının karşılandığını söyleyen lisenin müdürü Ali Sakarya, "Öğrencilerimiz meslekleri alanında gelişerek okuldan mezun olduktan sonra kendi alanlarında uzman usta olarak ayrılıyorlar. Burada çalıştıkları süreçte ise asgari ücrete kadar ücretlerini alıyor, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Okullarımız Üretiyor' projesi kapsamında Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ekmek üretmeye başladı. Okulda kurulan fırında 4 öğretmen, 1 usta öğretici ve 6 öğrenciyle üretilen ekmekler, kentte bulunan 9 okulun pansiyonuna gönderiliyor. Öğrenciler, günde 10 bin ekmek üretme kapasitesi bulunan fırında çalıştıkları süre boyunca, asgari ücret düzeyinde para kazanırken, bir yandan da mezun olana kadar mesleklerinde ustalaşıyorlar.
'GÜNLÜK 10 BİN EKMEK ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR'
Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Sakarya, projenin öğrencilerin mesleki gelişimi için büyük önem taşıdığını belirtti. Sakarya, "Sayın Bakanımız Mahmut Özer´in `Okullarımız Üretiyor´ projesi kapsamında okulumuza fırın kurulumunu gerçekleştirdik ve fırınımızın tüm bağlantıları ve tesisatı hazır hale gelerek üretim çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. İlimizde bulunan 9 tane pansiyonlu okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayarak başlamış bulunmaktayız. Günde üretim kapasitemiz 10 bin ekmek. Fırınımızda 4 öğretmen, 1 usta öğretici ve 6 öğrencimiz ile birlikte üretim yapmaya başladık. Öğrencilerimiz meslekleri alanında gelişerek okuldan mezun olduktan sonra kendi alanlarında uzman usta olarak ayrılıyorlar ve çalıştıkları zamanda asgari ücrete kadar ücretlerini alıyorlar. Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" dedi. 
'PROJE DAHA DA BÜYÜYECEK' 
Okulda usta öğretici olarak görev yapan, kendisi de aynı okuldan mezun olan Remzi Can Fındık, "2 sene önce bu okuldan mezun oldum. Okulumda usta öğretici olarak görev yapmaktayım. Bu tesisin başındayım. Öğrencilerle birlikte güzel şeyler çıkarıyoruz, ekmekler üretiyoruz. Ankara´da profesyonel pasta ve ekmek üzerine eğitim aldım. Okul tarafından böyle bir teklif geldi, ben de çok gururlandım. Kabul ederek okulda usta öğretici olarak başladım. Öğrenciler hem öğreniyor hem de bilgileniyor. Onlar benden yararlanıyor ben de onlardan yararlanıyorum. Çok güzel bir proje. Şu anda 81 ilde var ve daha çok büyüyecek diye ümit ediyorum" diye konuştu.
'KENDİMİZE DENEYİM KATMIŞ OLUYORUZ' 
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Emine Köse, mesleği pratik yaparak öğrenmenin kendileri için eğlenceli olduğunu belirterek, "Bizim için zevkli, eğlenceli oluyor. Hem kendimize deneyim katmış oluyoruz. Evde çok yapmıyorum. Babam fırıncı, ondan az çok öğrendiğim şeyler var. Ben de burada bir şeyler yaparak mesleği öğrenmeye çalışıyorum" dedi.
Öğrencilerden Umut Can Bayuk da gönüllü olarak gelip mesleği öğrenmeye çalıştığını dile getirdi. Bayuk, "Arkadaşlarımla beraber çok zevkli oluyor, eğleniyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Yeni makinalarla tanışıyoruz. Ailemde yok ama inşallah ileride kendim olacağım. 11´inci sınıf olduğum için gönüllü olarak çalışıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-12-30 11:03:51

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