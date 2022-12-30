Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Dün, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri İ.K., S.Ç. ve H.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

3 FETÖ, 1 PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerinin, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrollerde de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri U.P., Z.Y. ve S.D. ile terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.'yi yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-30 13:59:59



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