Aracında yarım kilo metamfetaminle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´de polis tarafından durdurulan araçta 510 gram metamfetamin ele geçildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı Edirne gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 510 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 121 mermi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli araç sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-12-31 16:41:18



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