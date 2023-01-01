Edirne'de Bulgar turistler yeni yılı eğlence mekanlarında karşıladı



Olgay GÜLERÜnsal YÜCELUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 2023, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi ve eğlence mekanlarında gerçekleştirilen etkinliklerle karşılandı. Kutlamaların adreslerinden Saraçlar Caddesi'ni dolduran yüzlerce kişi, yerel sanatçıların konseriyle eğlenirken, eğlence mekanlarını dolduran çok sayıda Bulgar turist ise yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Edirne'de, yılbaşı kutlamaları kapsamında kentte trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi eğlencenin adresi oldu. Yerel sanatçıların sahne aldığı caddeyi dolduran çok sayıda kişi, yeni yılı müzik eşliğinde karşıladı. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte yoğun sis, kalabalığı eğlencesine engel olamadı. Sevdikleriyle birlikte caddeyi dolduranlar, Edirne Belediyesi'nin düzenlediği konserle coştu. Yeni yıla saniyeler kala geri sayımın yapıldığı caddedekiler, 2023'ü sevdikleriyle kutladı.

BULGAR TURİSTLER EĞLENCE MEKANLARINI DOLDURDU

Kentte eğlencenin bir başka adresi ise eğlence mekanları oldu. Eğlence mekanlarını dolduran Türk vatandaşların yanı sıra, Bulgar turistler de yeni yıl eğlencelerine ilgil gösterdi. Bulgar turistler, Türk oyun havaları eşliğinde bol bol dans ederken, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de unutmadı. Yeni yıla saniyeler kala sevdikleriyle 2023'ü karşılayan Bulgar turistler sonrasında ise eğlencelerine devam etti.

KEŞAN´DA AÇIK HAVA PARTİSİ

Edirne´nin Keşan ilçesinde yılbaşı nedeniyle belediye tarafından Hastane Caddesi üzerindeki Keşan Lisesi önünde açık hava partisi düzenlendi. Yılbaşı eğlencesi nedeniyle bir bölümü trafiğe kapatılan Hastane Caddesi´ne gelenler, DJ performansı eşliğinde doyasıya eğlendi. Kalabalığa ücretsiz olarak çorba dağıtıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alanda güvenlik önlemi aldı. Saatler 00.00´ı gösterdiğinde de havai fişek gösterisi yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERÜnsal YÜCEL Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-01-01 02:05:58



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