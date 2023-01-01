Yunanistan´a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı (2)

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2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi Y.A. ve E.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)Ünsal YÜCE/EDİRNE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-01 19:38:08



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