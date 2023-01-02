Edirne ve Çorlu'da yoğun sis



Mehmet YİRUN-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, TEKİRDAĞ, (DHA)EDİRNE ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Edirne'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte, zaman zaman trafik de aksadı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 'Altın Üçgen' olarak adlandırılan, Selimiye Camisi, Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami'nin bulunduğu tarihi bölge de sisle kaplandı. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, sisin 5 gün boyunca etkili olacağını belirtildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu Çorlu'da, sis nedeniyle görüş mesafesi 1520 metreye kadar düştü. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Trafiğin yoğun olduğu ve fabrika servislerinin kullandığı Çorlu-Çerkezköy ile Çorlu-Ergene ilçeleri arasında ulaşım aksadı. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-01-02 11:19:00



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