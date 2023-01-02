Edirne ve Çorlu'da yoğun sis (2)

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METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, İstanbul ve Trakya için 2-5 Ocak'ta yoğun sis beklendiği belirtilerek "Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-01-02 12:13:05



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