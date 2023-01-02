Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

54´üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı´na bağlı hudut birlikleri, Enez ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgedeki denetimde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri İ.O., R.S. ve G.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

2 FETÖ ŞÜPHELİSİNE TUTUKLAMA

Öte yandan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken dün Uzunköprü ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri Y.A. ve E.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-02 16:30:44



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