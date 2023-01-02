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Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

DHA

Yunanistan´a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı. 
54´üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı´na bağlı hudut birlikleri, Enez ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgedeki denetimde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri İ.O., R.S. ve G.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
2 FETÖ ŞÜPHELİSİNE TUTUKLAMA
Öte yandan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken dün Uzunköprü ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri Y.A. ve E.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-01-02 16:30:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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