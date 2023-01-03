Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde yedek lastiğin içine gizlenmiş 3 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında M.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada yedek lastik içerisine gizlenmiş 12 pakette 3 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Jandarma, sürücü M.A. ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-01-03 12:35:04



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