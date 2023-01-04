Trakya Birlik, ayçiçeği tohumu üretecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Birlik, ayçiçeği tohumu üretecek

DHA

Trakya Birlik, ayçiçeği tohumu üretecek


Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin yüzde 17 ile en büyük yemeklik ayçiçeği yağını üreten Trakya Birlik'in Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, "Tohum ıslah çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki yıllarda Trakya Birlik'in kendi ürettiği verimli, yağ oranı yüksek ayçiçek tohumları üretimi gerçekleştirilecektir" dedi.
Türkiye'nin en büyük üretici kuruluşlarından Trakya Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, basın toplantısı ile 2022 yılı ile pandemi dönemini değerlendirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, özellikle pandemi ile birlikte son 3 yılda tarım ve gıda sektörüne yaşanan gıda güvenliğine dikkat çekti. Stratejik ürün olarak değerlendirilen ayçiçeğinde dünyada üretim alanlarının düşmesine karşılık, Türkiye'de yüzde 10 ile 15 arasında artış yaşandığının altını çizen Kırbiç, 2022'de bir önceki yıla oranla 32 bin ton fazla alım yaptıklarını kaydetti. Kırbiç, önümüzdeki dönem kendi ürettikleri ayçiçeği tohumunu piyasaya arz etmeye hazırlandıklarını kaydetti.
'AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 10-15 ARTIŞ SAĞLANDI'
Pandemi ile birlikte dünyada tarım ve gıda alanında önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Kırbiç, "2 yıl pandemi süreci ardından da Rusya ve Ukrayna savaşı, dünyada gıdanın önemini daha da yukarılara taşımıştır. Faaliyet alanımız olan ayçiçeği de dünyada aranır hale gelmiş, özellikle geçtiğimiz yıl tüm dünyada ayçiçeği ve ayçiçeği yağı ile ilgili sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sürecin ardından ülkemizde tarım teşkilatları, bazı belediyeler ve bizlerin katkılarıyla ayçiçek ekim alanlarında yüzde 10-15 oranında artış sağlanmıştır. Bu da üretime yansımıştır. Ancak yeterli midir? Bu üretim miktarı da ülkemizin ihtiyacını karşılamamakta. Ayçiçeği yağı anlamında şu anda ülkemizin ancak yüzde 65-70'ini karşılayabiliyoruz. Bu yüzden ayçiçeği üretiminin daha da artması, ülke ihtiyacını karşılaması hatta ve hatta dışarıya ihraç edilmesi bile mümkündür. Çünkü ayçiçeği ülkemizin her alanında yetişebilen bir bitkidir. Bazı alanlarda biraz daha yüksek, bazı alanlarda verimi daha az olmasına rağmen her türlü iklim şartlarında yetişme mukavemeti olan bir bitkidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda ayçiçeği üretimini arttırıp, ülke ihtiyacını karşılarız. Bunun yolu da çiftçilerimizin para kazanmasından geçer. Desteklerin arttırılması, çiftçilerin para kazanması ayçiçeğinin üretim miktarını arttıracaktır" dedi.
'GEÇTİĞİMİZ DÖNEM 32 BİN TON FAZLA ÜRÜN ALDIK'
Ayçiçeği üretiminin arttırılması noktasında birlik olarak katkılarının büyük olduğunu anlatan Kırbiç, "Özellikle bu yıl Trakya Birlik'in, ülkemizdeki çiftçilere, ayçiçeği üreticilerine katkısı büyük oldu. Sizlerin de takip ettiği gibi piyasalarda Trakya Birlik'in faaliyet alanı olmadığı illerde, ayçiçek üreticileri bizim aldığımız rakamların çok altında satmak zorunda kalmıştır. Çünkü dünyadaki gelişmeler, kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya'da devir stokları, tahıl koridoru ile ülkede ayçiçeği üretimi anlamında ciddi bir akış olmuş. Bu da ülkemizdeki ayçiçek fiyatlarının çiftçi beklentisinin altında gelişmesini oluşturmuştur. Ancak Trakya Birlik olarak çiftçilerimizi memnun eden bir fiyat açıkladık. Bu da kampanya döneminde alım miktarımıza yansıdı. Geçtiğimiz dönem bir önceki yıla göre yaklaşık 32 bin ton fazla ürün alarak 310 bin ton civarında ürün alımı gerçekleştirdik" diye konuştu.
YERLİ TOHUMLARLA AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPILACAK
Trakya Birlik'in, Türkiye'deki 500 büyük şirket arasında 199'uncu sırada yer aldığını hatırlatan Kırbiç, yürüttükleri tohum ıslah çalışmasıyla kendi ürettikleri ayçiçeği tohumunu da piyasaya arz etmeye hazırlandıklarını kaydetti. Kırbiç, "Tohum şirketinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve yurt dışından da bazı partnerlerimizle tohum ıslah çalışmalarımız var. Ayrıca sadece kendimizin geliştirdiği yeni ayçiçeği tohumları ve buğday tohumları var. Bu gelecekte en önemli projelerden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki yıllarda Trakya Birlik'in kendi ürettiği verimli, yağ oranı yüksek ayçiçek tohumları üretimi gerçekleştirilecektir. Bu da hem ülkemiz hem bölgemiz hem de kurumumuz için oldukça önem arz etmektedir. İnşallah bu çeşitlerle biz de piyasada bir yer ediniriz" dedi.
'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ SÖYLENENLER DİKKATE ALINMADI'
Dünya ile birlikte son yıllarda Türkiye'de de etkisini gösteren kuraklık faktörüne de değinen Kırbiç, "Kuraklıkla ilgili alınabilecek bazı kültürel tedbirler var. Yıllar önce iklim değişikliği söylendiğinde, o zaman çok ciddiye almadık. Son yıllarda yaşadığımız felaketlere baktığımızda bu anlaşılıyor. Bir bölgede çok sert kuraklık yaşanırken, başka bir bölgede seller yaşanmakta. Bu iklim değişiklikleri, tarımsal üretim anlamında da ciddi sıkıntılar yaratmakta. Kuraklıkla ilgili özellikle sulama faaliyetlerinin önemini daha da arttı. Özellikle boşa akıp giden nehirlerde birtakım çalışmalar yürütülmekte. Bunların arttırılması bir nebze kuraklığı ortadan kaldıracaktır" diye konuştu.  
'YENİDEN GÖREVE TALİBİZ'
Kırbiç ayrıca 11 Ocak'ta gerçekleştirilecek Trakya Birlik'in olağan genel kurulunda, mevcut yönetimle birlikte yeniden aday olduklarını açıkladı. Kırbiç, "12 ve 20 Kasım tarihleri arasında kooperatiflerimiz genel kurullarını yaptılar. O genel kurullarda hem kooperatif yönetim kurulları hem de birlik temsilcileri seçildi. 11 Ocak 2023'te de 300 tane birlik temsilcimiz var. Onlar da birlik yönetim kurulunu seçecekler. Biz de mevcut yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu göreve tekrar talibiz. Ortaklarımız, delegelerimiz bizi bu göre tekrar layık görürse, 'Nerede kalmıştık?' deyip bu göreve devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-01-04 13:27:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Türkiye'de ayçiçeği ekim alanları yaklaşık yüzde 15 arttı
YEREL HABERLER Türkiye'de ayçiçeği ekim alanları yaklaşık yüzde 15 ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
KİSEV heyeti, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER KİSEV heyeti, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'de vatandaşlar Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinin temizlenmesini istiyor
YEREL HABERLER Edirne'de vatandaşlar Meriç ve Tunca nehirlerinin ...
Keşan'da geçen yıl bin 137 kedi ve köpek kısırlaştırıldı, 987'si tedavi edildi
YEREL HABERLER Keşan'da geçen yıl bin 137 kedi ve köpek ...
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık "2023" hedeflerini anlattı:
YEREL HABERLER Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık "2023" hedeflerini ...
Vali Kürşat Kırbıyık kaymakamlarla değerlendirme toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Vali Kürşat Kırbıyık kaymakamlarla değerlendirme ...
Matematik Seferberliği Projesi ile öğrencilerin matematik becerileri artırılıyor
YEREL HABERLER Matematik Seferberliği Projesi ile öğrencilerin ...
Süloğlu Müftüsü Demirkaynak Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Süloğlu Müftüsü Demirkaynak Milli Eğitim Müdürü ...
Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
DKMP ekipleri kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER DKMP ekipleri kaçak avcılığa yönelik denetimlerini ...
Edirne'de otomobilde gümrük kaçağı 26 şişe içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilde gümrük kaçağı 26 şişe içki ele ...
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına ...
(Görüntülü)MERİÇ NEHRİ&#039;NİN KIYILARI ATILAN ÇÖPLERLE KAPLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERİÇ NEHRİ'NİN KIYILARI ATILAN ...
Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis
YEREL HABERLER Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis
Edirneli heykeltıraş İlhan Koman Trakya Üniversitesinde anıldı
YEREL HABERLER Edirneli heykeltıraş İlhan Koman Trakya ...
Edirne'de 4 yeni mahalle kurulması Belediye Meclisi gündemine getirilecek
YEREL HABERLER Edirne'de 4 yeni mahalle kurulması Belediye Meclisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.