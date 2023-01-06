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Prof.Dr. Eraslan: Çocuklar, dijital oyunlarda şiddet öğrenip, içselleştiriyor

DHA

Prof.Dr. Eraslan: Çocuklar, dijital oyunlarda şiddet öğrenip, içselleştiriyor


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)SOSYAL Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) ve Türkiye Metaverse Platformu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, özellikle son 2 ayda yaptıkları gözlemlerde çok yoğun bir şekilde çocukların dijital anlamda tehlikeli oyunlarda bir araya geldiklerini ve şiddeti öğrenip içselleştirdiğini saptadıklarını belirterek aileleri uyardı. Prof. Dr. Eraslan, "Dijital oyun oynayan çocukların neredeyse 3'te 2'si şiddete yönelim sergilemektedir. Şubat tatili yaklaşırken anne ve babaları bu konuda uyarmamız gerekiyor. Çünkü evde kapalı ortamda sadece tablet ve bilgisayarla çocuklar ne yazık ki bu tehlikeli dijital oyunlarda şiddet öğreniyorlar. Şubat tatilinde nitelikli, çocukların özellikle gerçek yaşama dönük olay ve olgulara yöneltilmesi ve annelerin bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor" dedi.
SODİMER ve Türkiye Metaverse Platformu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yaklaşan yarı yıl tatilinde ailelerin çocuklarının dijital ayak izlerini takip ederek dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Özellikle son 2 ayda yaptıkları gözlemlerde her 3 çocuktan 2'sinin dijital anlamda tehlikeli olarak adlandırılan oyunlar nedeniyle şiddete eğilim gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Eraslan, bu konuda aileleri uyardı. Dijital ortamda yasaklamanın mümkün olmadığını, bunun yerine çocuğun nitelikli kullanıma yönlendirilebileceğini belirten Prof. Or. Eraslan, dijital girişimcilik konusunda bilinçlenmenin de önemine vurgu yaptı.
`ŞİDDET ÖĞRETEN OLAYLAR SON DÖNEMDE ÇOK ARTTI´
Son dönemde şiddet öğreten oyunların artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Eraslan, "Özellikle son 2 ayda çok yoğun bir şekilde çocukların dijital tehlikeli oyunlarda bir araya geldikleri ve şiddet temalı oyunlarda şiddeti öğrenip içselleştirdiğini yaptığımız araştırma ve gözlemlerde saptadık. Dijital oyun oynayan çocukların neredeyse 3'te 2'si şiddete yönelim sergilemektedirler. Şubat tatili yaklaşırken anne ve babaları bu konuda uyarmamız gerekiyor. Çünkü evde kapalı ortamda sadece tablet ve bilgisayarla çocuklar ne yazık ki bu tehlikeli dijital oyunlarda şiddet öğreniyorlar. Bu çocuklar daha sonra bunu içselleştirerek şiddete karşı duyarsızlaşıyorlar ve gerçek yaşamında şiddete meyilli oluyorlar. Elinde tavayla adam öldürme keyfini ya da `Headshot´ dediğimiz kafadan silahla adam öldürmek gibi çok değişik şiddet öğreten olaylar son dönemde çok arttı. Bu yüzden anne ve babaların bu konuda dikkatli olmaları ve ayrıca tanımadıkları kişilerle hep beraber bir grup halinde oyun oynamaları, sosyal mühendislik dediğimiz sosyal medya yoluyla bilgilerin eline geçirilmesi ve daha sonra da çocukların bu konuda mağdur olmasına neden olmakta. Şubat tatilinde nitelikli, çocukların özellikle gerçek yaşama dönük olay ve olgulara yöneltilmesi ve annelerin bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'YASAKLAMAYIN ANCAK NİTELİKLİ KULLANIN'
Dijital dünyada yasaklamanın mümkün olmadığını, nitelikli kullanma ilkesinin geçerli olduğunu belirten Prof. Dr. Eraslan, "Biz, `Yasaklamayın ancak nitelikli kullanın´ ilkesini işletiyoruz. Örneğin; çocuğun bilgi edinmesine yönelik olarak çeşitli videoların izlenmesi oldukça faydalıdır. Dil öğretimi de faydalıdır. Çocuğun yeni, farklı yerleri öğrenmesi de faydalıdır. Ama dijital tehlikeli oyunlar ve buna benzer sosyal medya akımları, `Challenge´lar gibi çok tehlikeli bazı durumlar çok moda olabiliyor. Bu yüzden çocukların dijital ayak izlerini takip etmeli. Özellikle gece 02.0005.00, biz buna kriminal zaman dilimi diyoruz; yetişkin sitelerine giriş, sanal bet ve kumar, sosyal medya saldırganlığı gibi istenmeyen birçok davranışın olduğu zaman diliminde anne ve babaların çok duyarlı olmaları gerekiyor. Dijital ayak izlerini takip ederek onların kimlerle temas ettiğini, onları yargılamadan, eleştirmeden ve yasaklamadan öğrenmeleri oldukça değerli" diye konuştu.
Çocuğun bilinçlendirilerek, dijital dünyaya olan ilgisinin dijital girişimciliğe çevrilebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Eraslan, "Burada önemli olan çocuğun bilinçlendirilmesi. Örneğin; çocuğun dijital dünyaya olan ilgisini dijital girişimciliğe çevirebilirsek, çok küçük yaştan beri bilgisayar ile dijital dünyada olan çocukların ilerleyen dönemlerde dijital girişimci olmaları ve çok ciddi bir ekosisteme sahip olmaları kaçınılmaz. Dijital ilgiyi daha çok pozitif yönde ilerletip bu konuda çocukları bir girişimci olmalarını arzu ediyoruz" dedi.
'LÜTFEN ÇOCUKLARIN DİJİTAL AYAK İZLERİNİ TAKİP EDELİM'
Karşı tarafın hayatını sonlandırmaya yönelik her oyunun dijital tehlikeli oyun olduğunu belirten Prof. Dr. Eraslan, "Erich Fromm´a göre; şiddet, öğretilebilir ve öğrenilebilir bir olgu. Geçen yıllarda bunun örneklerini gördük. Böylesi bir oyunda öldürme hazzını merak eden bir çocuk, babasının silahıyla evin bir balkonundan parkta oturan insanlara ateş etti. Bu ve benzeri birçok olayı biz görebiliyoruz. O yüzden tatil öncesi bu uyarılarımız çok yerindedir. Lütfen, çocuklarımızın dijital ayak izlerini takip edelim. Kriminal saat diliminde ne yaptıklarına bakalım. Gece 03.00´te bir çocuk niye online? Ne yapıyor? Hatta biz SODİMER olarak `Anne-Baba uyuma´ diye bir kampanya başlatmıştık. Bir bakın bu çocuklar ne yapıyorlar. Son model telefonları, tabletleri vermek yeterli değil. Bu dijital medyanın, sosyal medyanın karanlık yüzü var. Oralarda mağdur olmamaları adına bir bilinç kazandırmak gerekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2023-01-06 10:49:33

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